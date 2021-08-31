محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ميدان الإسعاف بشبين الكوم ويشدد علي سرعة الانتهاء

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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، خلال جولة ميدانية موسعة بنطاق مركزي شبين الكوم ومنوف، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها بميدان الإسعاف بمدخل طريق شبين الكوم – طملاى، رافقه سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة، حيث يجري حالياً فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف، والتي من المقرر إنشاء برجولات وزراعة النخيل المثمر وأعمدة ديكورية ونجيل صناعي، وذلك ضمن أعمال تطوير الميدان، ووجه المحافظ بتوحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء لسرعة إنهاء الأعمال، مشدداً بسرعة الانتهاء من إجراءات نقل مقر الاسعاف إلى المقر الجديد، وذلك لتوسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية بإعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم .

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق سنجرج – شنوفه بطول 6 كم، وذلك ضمن الخطة العاجلة لرصف الطرق تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة 15 مليون جنيه، رافقه الاستاذ وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، حيث جاري الانتهاء من المرحلة الأولي من أعمال التطوير بالطريق من خلال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وعمل بلاعات مياه الامطار بالطريق، كما تابع المحافظ أعمال المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالطريق والتي تتضمن وضع الطبقة الاسفلتية النهائية من مفارق قرية تتا وحتي مدخل شنوفة، ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لأعمال الرصف لكونه طريق حيوي يربط بين مركزي شبين الكوم ومنوف، موجهاً رئيس مدينة منوف بضرورة عرض موقف تفصيلي لطريق منوف – العراقية من حيث إكتمال توصيل المرافق بالطريق من عدمه وذلك لإدراجه ضمن خطة الرصف .

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق منوف – الحامول ( مدخل مدينة منوف ) بطول 700 م الممتد من طريق السرساوية، حيث تم فرد طبقة السن الأساسية بالطريق، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور لتطوير الجزيرة الوسطي وذلك من خلال توسعة الطريق ولتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى زرع أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بإعتباره مدخل حيوي بمدينة منوف .

وخلال الجولة تفقد محافظ المنوفية الموقع المقترح لإقامة حديقة الطفل بشارع البطحة البحرية بمدينة منوف بطول 900 م وتكلفة 4 مليون جنيه، حيث من المقرر إقامة حديقة وممشي وإنشاء أكشاك نموذجية، موجهاً رئيس مدينة منوف بضرورة رفع تراكمات الهدم بالمنطقة فوراً .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أن الهدف من إنشاء الحديقة هو خلق متنفس لأهالي منوف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي لأعمال التطوير التي تتم بأرجاء المحافظة لآحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين .