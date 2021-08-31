متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وقد تم المرور على جميع المحطات والتأكيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال والاستعداد لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الصرف الصحي، كما تم المرور على أعمال التوصيلات المنزلية والتاكيد على المقاول المنفذ لسرعة تنفيذ الاعمال والانتهاء منها في اسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في ظل السعي للانتهاء من كافة أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بمدينة مصيف بلطيم، وكافة أعمال التوصيلات المنزلية الخاصة به، وذلك بحضور هاني ندا، نائب رئيس المدينة وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقيادات الشركة المنفذة.