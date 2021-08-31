إصلاح خط مياه الشرب بمدينة دسوق

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تحت إشراف المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس هاني البسيوني، وتكليف أحد المقاولين لسرعة إصلاح تسريب المياه بخط 450 بطريق دسوق قلين، وبحضور رئيس المدينة المحاسب السيد عبدالستار، ونائبي رئيس المدينة احمد عيسى، محاسب احمد سلطان ورئيس حى شمال اشرف داود.

وقال رئيس المدينه في بيان إعلامي، أنه تم الانتهاء من إصلاح خط مياه الشرب وحل المشكله تماما، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ والعضو المنتدب لها.