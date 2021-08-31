وزير الدفاع يلتقي نظيره الكوري الجنوبي خلال زيارته لمصر

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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الثلاثاء، سوه ووك ‏وزير الدفاع الوطنى بجمهورية كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث ‏أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية ‏السلام الوطنى لكلا البلدين.‏

‏ تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات ‏الإهتمام المشترك والتى تضمنت مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات‎ ‎لكلا البلدين.‏

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا ‏الجنوبية، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين ‏البلدين .‏

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا الجنوبية عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية ‏مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكداً تقديره العميق لجهود القوات ‏المسلحة المصرية في كافة المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال ‏المرحلة المقبلة. ‏

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا ‏البلدين، ووزير مشتريات الدفاع الكورى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة .‏