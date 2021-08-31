محافظ بورسعيد يتفقد أعمال محطة تحلية مياه ومحطة كهرباء بطاقة 120 ميجا

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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لليوم الثانى على التوالى، لتفقد ومتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجارية بمنطقة شرق بورسعيد، حيث تفقد محافظ بورسعيد مدينة «سلام مصر» بشرق بورسعيد، والتى تعد إحدى المدن السكنية الواعدة لاستيعاب المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إنشاؤها وتوفير مناطق سكنية جديدة للشباب .

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مدينة «سلام مصر»، تقام على مساحة ٢٠٢ فدان ويضم مشروع الاسكان بها ٤١٨ عمارة بعدد ٨٣٦٠ وحدة سكنية، كما تضم عدد من المشروعات القومية والتنموية، و٤ مناطق خدمية ومدرسة ومركز طبى ومركز شرطى ووحدة إطفاء ومول تجاري، مشيرآ أن مدينة سلام مصر تشهد حاليا العمل في إنشاء ٢١٧ عمارة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم الانتهاء من تنفيذ ٦٣ عمارة بإجمالى ١٢٦٠ وحدة مكتملة المرافق بنسبة ١٠٠%، وتشمل جامعة أهلية وإقليمية وتكنولوجية، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات، ومعارض دولية، ومدينة أولمبية، وتضم العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى تم إنشاؤها بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتدعم خطة التنمية بمحافظات قناة السويس وسيناء أهمها.

ولفت «المحافظ» أن منطقة سلام مصر تشمل إحدى كبرى محطات الكهرباء والتى تعمل بطاقة استيعابية ١٢٠ ميجا وومحطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٥٠ ألف م٢ لتغذية مدينة سلام مصر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد والتى تعد محطة المعالجة الأكبر على مستوى العالم ومسجلة في موسوعة «جينيس»، ويتم تنفيذها بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية .

كما أكد «محافظ بورسعيد» أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع واعد للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وتم إقامتها على مساحة ١٥٥ فدان، ويجرى حالياً عمل تشغيل تجريبي للمحطة.