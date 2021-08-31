«الرعاية الصحية» توافق على إنشاء معهد رعاية النموذجي للتمريض في بورفؤاد

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وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه اليوم، على إنشاء معهد رعاية النموذجي للتمريض بحي بورفؤاد في محافظة بورسعيد، للدراسة بنظام الخمس سنوات، وذلك لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية وتنمية مهاراتهم وتغطية كافة مناطق المحافظة.

جاء ذلك بناء على المقترح المقدم من الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الهيئة، والذي أكدت خلاله أن الاهتمام بهيئة التمريض بدءًا من التعليم الفني وصولاً إلى الكوادر التمريضية من العاملين بصفوف الفرق الطبية داخل كافة منشآت الهيئة، هو محور أساسي للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الصحية، لافتة إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تبني عدة خطوات سواء على مستوى المناهج أو على مستوى المظهر العام لكافة الملتحقين بمعاهد رعاية للتمريض، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التمريضية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث عقب الدكتور أحمد السبكي، أن الهياكل التنظيمية هي أولى خطوات البناء المؤسسي، ولابد أن يتماشى الهيكل مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة بما يساهم في بناء عوامل النجاح الرئيسية من الناحية التنظيمية للوصول إلى تحقيق مستهدفات الهيئة.

كما تم استعراض مقترح تشكيل لجنة فنية لهيئة الرعاية الصحية، كذراع طبي مهني، تختص برسم السياسات الصحية للهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمتعاملين بجودة عالمية، إضافة إلى تقييم الخدمات الصحية المقدمة من خلال الهيئة والوقوف على مستوى أدائها ووضع سياسات واستراتيجيات تطوير هذه الخدمات، إضافة إلى التأكد من أن الرعاية الصحية المقدمة بمنشآت الهيئة هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن هذه السياسات تسهم في وضع الهيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كهيئة رائدة في تقديم الخدمات الصحية بمفهوم جديد يقدم أعلى مستويات الخدمة، ويحقق أعلى النتائج الصحية المرجوة في إطار من قيم الرحمة والاحترام والتميز والتجرد والمسئولية والمسائلة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة للتطوير المؤسسي، والاستمرار في رفع مستوى أدائها خاصة في النواحي الطبية والعلاجية المقدمة للمتعاملين.

عُقِد الاجتماع بحضور كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وكلًا من السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أسنان أطباء مصر.