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أحمد الفيشاوي بين الوهم والحقيقة في «30 مارس»

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أحمد الفيشاوي بين الوهم والحقيقة في «30 مارس» أحمد الفيشاوي بين الوهم والحقيقة في «30 مارس»

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شخصية جديدة يقدمها النجم أحمد الفيشاوي من خلال فيلم الإثارة 30 مارس والمقرر إطلاقه في سبتمبر في دور العرض السينمائية.

يقوم الفيشاوي في الفيلم بشخصية «علي»، الذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع على على حافة الحقيقة أو الإعدام.

يجمع الفيلم العديد من النجوم ومن بينهم دينا الشربيني، وأسماء أبواليزيد، وأحمد خالد صالح، وخالد الصاوي، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وندى موسى، وأيضًا نيللي كريم، وهو من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

المصرى اليوم

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