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الصمعاني: نظام التكاليف القضائية يحد من الدعاوى الكيدية

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الصمعاني: نظام التكاليف القضائية يحد من الدعاوى الكيدية الصمعاني: نظام التكاليف القضائية يحد من الدعاوى الكيدية
أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني أن نظام التكاليف القضائية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.

وأكد أن النظام استثنى عددا من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.

وذكر أن النظام راعى حق الوصول إلى القضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.


الوطن السعودية

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