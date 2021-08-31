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معلمو الأهلية المتواجدون في الخارج يدرسون عن بعد

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معلمو الأهلية المتواجدون في الخارج يدرسون عن بعد معلمو الأهلية المتواجدون في الخارج يدرسون عن بعد
وجهت وزارة التعليم المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج التعليمية والمسارات الدولية بالاستفادة من معلميها الأجانب الذين منعتهم جائحة كورونا من العودة إلى المملكة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في تعميم، اليوم، إنه وفقا للتعميم الوزاري رقم 110010 وتاريخ 26-12- 1441 هـ بشأن تقديم المعلمين والمعلمات الدروس (عن بعد) من بلدانهم (المرفق نسخته)، فعليه اعتمدوا توجيه المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج التعليمية والمسارات الدولية لديكم باعتماد المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة أو المنصات الإلكترونية الخاصة بهم، وتيسير استفادتهم من المعلمين والمعلمات لديهم ممن لم تسمح لهم ظروفهم بالعودة للمملكة عن طريق تقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية عن بعد عبر تلك المنصات الإلكترونية وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443.

وأضاف التعميم أن تدريس المعلمين عن بعد في هذه المدارس يتم مع الإشراف والمتابعة لتلك المدارس على أداء المعلمين والملعلمات في داخل حجرة الصف، مع تقييم مكتب إدارة التعليم الأهلي ومكتب التعليم العالمي والأجنبي وضع المدارس والرفع بتقارير دورية لوكالة التعليم العام الأهلي في هذا الخصوص.


الوطن السعودية

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