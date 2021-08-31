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مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

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مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

أوقعت قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة 2023 لكرة السلة عن قارة آسيا منتخب في المجموعة الثالثة إلى جوار إندونيسيا ولبنان والأردن.

وتأهل السعودي لكرة السلة رسمياً لنهائيات كأس آسيا في إندونيسيا وتصفيات كأس العالم بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني والهندي في مباريات الملحق الآسيوي التي أقيمت قبل أيام قليلة على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسيقام المونديال بعد انتهاء التصفيات لأول مرة بتاريخه في ثلاث دول، هي: إندونيسيا والفلبين واليابان، وستقام التصفيات بمشاركة المنتخب السعودي الذي تأهل لهذه التصفيات بعد تأهله الرسمي لكأس آسيا.

ويتواجد 16 منتخباً آسيوياً في هذه التصفيات تتنافس على ست بطاقات، بعد منح بطاقتي تأهل مباشرتين للدولتين المضيفتين الفلبين واليابان، على أن تبقى بطاقة التأهل المباشر لإندونيسيا مرهونة باحتلالها أحد المراكز الثمانية الأولى في بطولة كأس آسيا 2021 والتي تم تأجيلها حتى يوليو 2022.

ويشارك في كأس العالم مرة أخرى 32 منتخباً، وستتضمن عملية التأهل لمونديال 2023 ست نوافذ على مدى 15 شهراً عبر المناطق الأربع في إفريقيا والأمريكتين و"آسيا، أوقيانوسيا" وأوروبا، مع 80 منتخباً وطنياً يتنافسون على مكان في كأس العالم وهي التي تشارك في بطولاتها القارية.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 32 منتخباً مقسمة على النحو التالي: 12 من قارة أوروبا، و7 من الأميركيتين، و5 من إفريقيا، و8 من آسيا منها البطاقات الممنوحة للدول المستضيفة حيث تم منح بطاقتين للفلبين واليابان، فيما منحت البطاقة الثالثة لإندونيسيا لكن شريطة احتلالها أحد المراكز الثمانية الأولى في بطولة آسيا 2021، وفي هذه الحالة ستحصل بقية فرق آسيا فرصة التنافس على 5 مقاعد من خلال التصفيات، وفي حال لم تتمكن إندونيسيا من تحقيق الشرط لن يتم منحها بطاقة التأهل، وسيكون هناك 6 مقاعد لمنتخبات آسيا من خلال التصفيات.

وتم توزيع المنتخبات الآسيوية الـ16 التي ستشارك في تصفيات كأس العالم إلى قسمين، 8 في شرق القارة موزعين على مجموعتين، و8 في غرب القارة موزعين على مجموعتين، وجاءت كالآتي:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا وكوريا الجنوبية والفلبين والهند.

المجموعة الثانية: أستراليا والصين واليابان والصين تايبيه.

المجموعة الثالثة: إندونيسيا ولبنان والأردن والسعودية.

المجموعة الرابعة: إيران وسوريا وكازخستان والبحرين.

مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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