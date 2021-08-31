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"القحطاني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ14 بالشؤون الإسلامية

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"القحطاني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ14 بالشؤون الإسلامية "القحطاني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ14 بالشؤون الإسلامية
على وظيفة مدير عام إدارة تقنية المعلومات

رفع شايع القحطاني خالص شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الكريمة بترقيته على وظيفة مدير عام إدارة تقنية المعلومات، بالمرتبة الرابعة عشرة.

ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظهما بحفظه، ويكلأهما بعنايته، ويؤيدهما بنصره، وأن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه وأكمله؛ على ما يبذلانه من جهود كريمة في رعاية المواطنين، والقيام على مصالحهم، والاهتمام بكل شؤونهم. ‎

كما قدم "القحطاني"، شكره الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على ثقته الغالية، ودعمه المستمر وتحفيزه لكل العاملين بديوان الوزارة وفروعها لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.‎

وأكد "القحطاني" أن هذه الترقية وسام شرف يعتز به وستكون بإذن الله، دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين والمليك والوطن، سائلاً الله تعالى أن يوفقه العون والتوفيق للقيام بعمله على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، أيدهم الله بعونه وتوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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