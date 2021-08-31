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اجتماع مصري قطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

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اجتماع مصري قطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية اجتماع مصري قطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
عقد في القاهرة وناقش ملفات تتعلق بالمرحلة المقبلة

اجتماع مصري قطري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

عقدت لجنة المتابعة المصرية القطرية اجتماعاً في القاهرة، اليوم (الثلاثاء)؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، ترأس الجانب المصري، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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