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وفاة القمص أسطفانوس مراد كبير كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت

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وفاة القمص أسطفانوس مراد كبير كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت وفاة القمص أسطفانوس مراد كبير كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت

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ودعت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، الثلاثاء، القمص أسطفانوس مراد، كبير كهنة الإيبارشية، راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية وابورات المطاعنة، التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

ولد القمص أسطفانوس مراد، في 6 أكتوبر 1948، وسيم كاهناً بيد المتنيح الأنبا ابرآم أسقف الأقصر وإسنا وأسوان، يوم 6 سبتمبر 1972، ورقي للقمصية في 1 أكتوبر عام 1973 م، وتنيح بشيوخة صالحة عن عمر يناهز 73 عاماً بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 49 سنة، واتسم القمص أسطفانوس طيلة خدمته بالوداعة والهدوء والبشاشة مع الصغير والكبير .

ترأس مراسم صلاة الجنازة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وشارك في حضور الصلاة كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت والشمامسة والخدام، بالإضافة إلى عدد من مواطني الأقصر مسلمين وأقباط، وتم بعد ذلك دفن الجثمان بدير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا.

وشهدت الجنازة حالة من الحزن الشديد والبكاء من جميع الحضور، حيث كانت تربط القمص أسطفانوس مراد علاقات محبه مع جميع الأقباط والمسلمين بمدينة إسنا، لما يتمتع به من سماحة وطيبة قلب جعلت الجميع يلتفت حوله من جميع الأعمار.

وتقدم الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت بخالص العزاء، لمجمع كهنة الإيبارشية، وقال الأنبا يواقيم: «خالص العزاء في الأب الفاضل القمص أسطفانوس مراد، ونلتمس عزاء سمائياً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالباً لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين».

المصرى اليوم

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