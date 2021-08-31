أخبار عاجلة

محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما (تفاصيل)

Print
تعرف على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما (تفاصيل) تعرف على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، قواعد وشروط التصرف في الدم والبلازما سواء بالبيع أو التصدير .

و نصت المادة 11 من القانون على أن يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.

كما نصت المادة 12 على أن «لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وأشارت المادة 13 إلى أن «للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

و نصت المادة 14 على أن «يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب

محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة

جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة