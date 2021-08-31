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انتشال جثتي شابين غرقا في منطقة الشاليهات بمدينة القصير

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انتشال جثتي شابين غرقا في منطقة الشاليهات بمدينة القصير انتشال جثتي شابين غرقا في منطقة الشاليهات بمدينة القصير

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تمكن عدد من الغطاسين المتطوعين بمدينة القصير بالبحر الأحمر، الثلاثاء، من انتشال جثتي شابين غرقا بشاطئ منطقة الشاليهات.

وتم نقل الجثتين من الشاطئ داخل سيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى القصير، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

كان شابان من محافظة قنا، هما محمد عبيد (٢١ عام)، ومحمد الطيب (٢٢ عام)، قد لقيا مصرعهما غرقا بعد أن جرفتهما الأمواج العالية أثناء السباحة بمنطقة الشاليهات بمدينة القصير، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتبين من التفاصيل قيام المجني عليهما بالسباحة بمنطقة الشاليهات بالقصير والدخول لمنطقة عميقة مع وجود أمواج مرتفعة وسرعة في الرياح، ما أدى إلى اختفائهما وغرقهما، وعلى الفور تم الاستعانة بعدد من الغطاسين المتطوعين بالمدينة للبحث عن الشابين.

المصرى اليوم

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