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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من تعليق التمائم

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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من تعليق التمائم وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من تعليق التمائم
للتأكيد على أنه منهي عنه ومن عادات الجاهلية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من تعليق التمائم

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق ٢٦/ ١/ ١٤٤٣هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر.

وكذلك التوجيه ببيان أن تعليق التمائم منهي عنه، ومن عادات الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النفع والضر بيد الله وحده دون سواه.

ويأتي هذا التوجيه بناء على ما ورد من مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، بشأن أهمية تنبيه الناس إلى تحريم تعليق التمائم، وأن تعليقها من وسائل الشرك، وكذلك إيمانًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدور منابر الجمعة في بيان المنهج الشرعي ونشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من البدع والخرافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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