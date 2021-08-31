اتحاد القدم يجدد عقد الشراكة مع بيرين للمياه.. لمدة عامين

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد الشراكة مع شركة بيرين للمياه لتكون بموجبه راعيًا لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والمنتخبات الوطنية، مع استمرار مسمى بطولة كأس السوبر "كأس بيرين للسوبر السعودي" لمدة عامين قابلة للتجديد.

وتمت مراسم تجديد الشراكة في مقرّ الاتحاد بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس موفق مباره.

من جانبه ثمّن الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، الإسهامات الوطنية لشركة مياه بيرين، بالإضافة إلى دورها في دعم الرياضة من خلال المنتخبات الوطنية وكأس خادم الحرمين الشريفين، والاستمرار في رعاية "كأس بيرين للسوبر السعودي".

وأضاف القاسم أن ما تقدمه الشركة في هذا الصدد يعكس المشاركة الجادة للقطاع الخاص في دعم الرياضة والرياضيين بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص، مشيدًا بالاحترافية العالية التي تتمتع بها الشركة.

وأكد المهندس موفق مباره، حرص شركة بيرين على دعم وتشجيع الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، مثمّنًا العمل الدؤوب للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية والوصول لمراتب متقدمة عالميًّا، موجهًا شكره للاتحاد على تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للمساهمة بدعم الرياضة السعودية بوسائل وطرق متنوعة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة بيرين عن تقديم العديد من الهدايا للجمهور بقيمة تقريبية مليون ريال خلال مدة الرعاية، على أن يتم إعلان تفاصيلها بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.