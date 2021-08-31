الفيصلي يعزز هجومه بالتعاقد مع صالح آل عباس لاعب النصر

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أعلن نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج التعاقد رسميًّا مع المهاجم صالح آل عباس لمدة ثلاث سنوات لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية قادمًا من نادي النصر.

وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلًا: "إدارة النادي ممثلة بالرئيس التنفيذي مساعد المويس، تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب "صالح آل عباس" لثلاثة مواسم، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية لدى الشريك الطبي".

وأضاف: "من جانبها قدمت إدارة النادي شكرها للدكتور صالح اليامي ممثل مكتب 4G للتسويق الرياضي لتسهيل إجراءات انتقال اللاعب".

من جانبه قال نادي النصر عبر حسابه في "تويتر" اليوم: وافقت إدارة النادي على بيع عقد اللاعب صالح آل عباس إلى الفيصلي، متقدمين له بالشكر الجزيل على ما قدم، ومتمنين له التوفيق".