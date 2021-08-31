جيتور تقدم X95 بفئتين من التجهيزات وأسعار رسمية تبدأ من 399 ألف جنيه

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قدمت مجموعة نور الدين الشريف وكيل علامة جيتور jetour الصينية في مصر سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة x95 للسوق المصرى بحفل رسمى بأحد فنادق الساحل الشمالى، بحضور عدد من قيادات الشركة على رأسهم نور الدين الشريف رئيس مجلس ادارة الشركة. من جانبه قال نور الدين الشريف رئيس مجلس ادارة الشركة بمناسبة تقديم جيتور X95: «تسعى شركة نور الدين الشريف ان تقدم مجموعة من الطرازات تحمل اعلى مستويات التكنولوجيا والرفاهية والفخامة والاداء الرياضى والاقتصادية في استهلاك الوقود واستطعنا ان نحقق تواجد قوى في قطاع الـ SUV بسياراتنا X70 والتى اكدت رؤيتنا في السيارات التي نقدمها للسوق المصرى واستطعنا من خلال شبكة من الموزعين ان نكون دائما اقرب إلى عملائنا». وتابع نور الشريف: «استطعنا من بداية الانطلاق ان نوفر مراكز خدمة على اعلى مستوى سواء مراكز الخدمة التي تتبع الشركة أو من خلال شبكة من مراكز خدمة للموزعين بان نقدم خدمة ورعاية لسيارتنا مميزة وعلى اعلى المستويات العالمية».

وأضاف رئيس مجلس ادارة الشركة: «شركة نور الدين الشريف سعت ان توفر قطع الغيار للسيارات jetour سواء في مراكز القاهرة أو الاسكندرية العديد من المحافظات الأخرى، تقديم السيارة X95 استمرار لسياسة الشركة في تقديم سيارات ذات فخامة ورفاهية وتحمل اعلى مستوى من الامان والسلامة وان تكون دائما منافس قوى لكل منافسيها في قطاع السيارات الـ 7 راكب العائلية».

جيتور X95

زودت سيارة جيتور الجديدة X95 بمحرك تربو GDI 4 سلندر سعة 1600 سى سى بسعة 1600 سى سى يولد قوة إجمالية 197 حصان، عند 5500 لفة وبعزم أقصى 290 نيوتن. متر بين 2000 و4000 لفة بالدقيقة، محرك السيارة يتصل بناقل حركة أوتوماتيكى DCT-WET من 7 نقلات.

تستهلك جيتور X95 الجديدة المقدمة بـ 7 مقاعد في المتوسط 8.11 لتر من الوقود لكل 100 كم. جيتور X95 تقدم بطول 4875 مم، عرض 1925 مم، ارتفاع 1780 مم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2855مم، نسبة الارتفاع بين الارض وأقرب نقطة من السيارة 210 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 و20 بوصة. تقدم سيارة جستور الجديدة بمجموعة من وسائل السلامة والأمان تشمل، وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامى ووسائد هوائية جانبية مع توفير انظمة مراقبة ضغط الاطارات ونظام الفرامل المضاد للانغلاق، وايضا نظام توزيع الإلكترونى للفرامل، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، نظام الثبات الإلكترونى، كما زودت السيارة بنظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وايضا انظمة فرملة الانتظار الالكترونية ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام تشغيل بدون مفتاح ونظام مثبت السرعة.

وأضيف للسيارة خاصية تسجيل رحلة القيادة بالفئتين، خاصية تثبيت مقاعد الأطفال، وكاميرا خلفية وثلاثية الابعاد بالفئة الأعلى تجهيزاً.

زودت مقصورة جيتور X95 بمجموعة من التجهيزات والكماليات شملت، شاشة عدادات حديثة ديجتال بالوان رياضية، فرش جلد، كما قدمت السيارة بشاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، كما زودت مقصورة السيارة بتكييف ثنائى المناطق يمكن التحكم به بشاشة ديجيتال بخاصية تنقية الهواء، مع فتحات تهوية للصف الثالث من السيارة، قدمت السيارة بمخرجين توصيل USB، ومخارج 220V بالفئة الأعلى تجهيزاً، ومخرج 12V. قدم وكيل علامة جيتور السيارة بأسعار رسمية تبدأ من 399 ألف جنيه للفئة الأولى، تصل 429 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً مع عرض صيانة مجانية لمدة عامين أو حتى 40 ألف كم، أيهما أقرب.