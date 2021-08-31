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الاتحاد السكندري يسعى لضم نجم بيراميدز

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الاتحاد السكندري يسعى لضم نجم بيراميدز الاتحاد السكندري يسعى لضم نجم بيراميدز

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دخل النادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع مسؤولي نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع إبراهيم حسن، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماري، في الانتقالات الصيفية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بناءً على طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق.

ويأمل مسؤولو زعيم الثغر، في حسم صفقة إبراهيم حسن، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الجناح الأيمن الذي لا يوجد به سوى كريم ممدوح، العائد من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة والتي أبعدته عن الفريق في الموسم المنقضي.

يذكر أن الإتحاد، دعم صفوفه حتى الآن في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع البوركيني سعيدو سميبوريه، لاعب خط وسط النادي المصري ولاعب الوسط الغاني مورو ساليفو، ونادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلي ومصطفى عفروتو، ظهير أيمن نادي الحمام المطروحي وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي ومحمد عبد السلام، مدافع نادي ..

المصرى اليوم

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