الاتحاد السكندري يسعى لضم نجم بيراميدز

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دخل النادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع مسؤولي نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع إبراهيم حسن، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماري، في الانتقالات الصيفية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بناءً على طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق.
ويأمل مسؤولو زعيم الثغر، في حسم صفقة إبراهيم حسن، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الجناح الأيمن الذي لا يوجد به سوى كريم ممدوح، العائد من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة والتي أبعدته عن الفريق في الموسم المنقضي.
يذكر أن الإتحاد، دعم صفوفه حتى الآن في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع البوركيني سعيدو سميبوريه، لاعب خط وسط النادي المصري ولاعب الوسط الغاني مورو ساليفو، ونادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلي ومصطفى عفروتو، ظهير أيمن نادي الحمام المطروحي وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي ومحمد عبد السلام، مدافع نادي الزمالك..