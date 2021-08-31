مصطف محمد يغيب عن مواجهة منتخب مصر ضد أنجولا لهذا السبب
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يغيب مصطفى محمد مهاجم جالطا سراي التركي عن مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.
ويأتي غياب اللاعب عن مواجهة منتخب مصر أمام أنجولا بسبب تأجيل عودته للقاهرة.
وكان من المنتظر عودة مصطفى محمد لصفوف المنتخب المصري أمس الأثنين ولكن حتى الأن لم ينتظم في معسكر المنتخب ولم يخض اي مران جماعي مع منتخب مصر .
ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا الأربعاء الأول من شهر سبتمبر الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ستادالدفاع الجوى بالتجمع الخامس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.