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فرنسا تستهدف إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كوفيد-19 لنحو 18 مليون بحلول 2022

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فرنسا تستهدف إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كوفيد-19 لنحو 18 مليون بحلول 2022 فرنسا تستهدف إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كوفيد-19 لنحو 18 مليون بحلول 2022

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قال مسؤول بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن فرنسا تأمل في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لنحو 18 مليون شخص بحلول أوائل عام 2022.

وأوصت أكبر هيئة استشارية صحية في فرنسا الأسبوع الماضي بإعطاء جرعة تنشيطية لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر وللذين يعانون بالفعل من أمراض تعرضهم للخطر.

وقال المسؤول «المؤهلون للحصول على الجرعة التنشيطية تمكنوا من تحديد مواعيد ابتداء من يوم الاثنين من هذا الأسبوع. نرى ذلك باعتباره ضرورة صحية حقيقية لزيادة الحماية كما أوضحت بعض الدراسات».

وأضاف «نتحدث عن نحو 18 مليونا مؤهلين الآن للحصول على الجرعة الثالثة. نأمل أن يحصل نحو 12.4 مليون على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية العام والباقين في بداية العام المقبل».

وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 72 بالمئة من سكان فرنسا حصلوا على الجرعة الأولى حتى 30 أغسطس آب وإن أكثر قليلا من 65 بالمئة حصلوا إما على الجرعتين أو على جرعة واحدة بعد الإصابة بكوفيد-19.

وليس هناك إجماع بين العلماء أو الهيئات على ما إذا كانت الجرعة التنشيطية ضرورية.

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