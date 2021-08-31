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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة لمرة واحدة في رواتب مسؤولي إنفاذ القانون وأفراد الجيش قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل في خطوة قال منتقدوه إنها تهدف لحثهم على التصويت للحزب الحاكم.

وأفاد مرسومان وقعهما بوتين ونشرا على الموقع الرسمي للكرملين اليوم الثلاثاء بدفع 15 ألف روبل (200 دولار) لكل فرد على أن ينفذ ذلك في سبتمبر أيلول ويشمل العاملين في الإطفاء والشرطة والادعاء وأفراد الجيش وغيرهم.

وقال المرسومان إن هذه المبالغ تهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية لمتلقيها.

وتعهد زعيم الكرملين الشهر الماضي بزيادة مماثلة لأرباب المعاشات الذين تضرر العديد منهم من زيادة أسعار الغذاء وارتفاع معدل التضخم إلى 6.5 بالمئة متجاوزا بكثير المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو أربعة في المئة.

وقال كيريل روجوف، وهو خبير سياسي أحيانا ما ينتقد الكرملين، لمحطة إذاعة إيكو موسكوفي إن هذه الزيادة تكاد تكون رشوة موجهة لشرائح من الناخبين يعول بوتين عليها للبقاء في السلطة.

وينفي الكرملين أي صلة بين هذه الزيادة والانتخابات.