أخبار عاجلة

محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات

Print
الإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات الإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات
حظر سفر الأشخاص الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة

الإمارات تسمح لـ

أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء)، أنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء، وكبار المسؤولين، الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ المحاسبة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن مرسوم رئاسي، أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي، وأن هذه الشكاوى ستحال للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.

وبين أن المرسوم يسمح أيضاً للنائب العام بحظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة.

ومن الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات، لكن الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المحاسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان"

"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان"

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر