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خطوط سير بأرقام وألوان محددة لـ «التوك توك» في أسوان

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خطوط سير بأرقام وألوان محددة لـ «التوك توك» في أسوان خطوط سير بأرقام وألوان محددة لـ «التوك توك» في أسوان

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نماذج من عربات التوك توك المرخصة، والتي تم تحديد خطوط السير لها بوضع استيكرات بأرقام وألوان محددة لكل حي أو منطقة أو قرية لتحقيق السيطرة عليها، والإلتزام بالسير في نطاق محدد للقضاء على العشوائية والمخالفات، بجانب الحد من أي تجاوزات تضر بالمواطنين والعمل على سرعة ضبطها في حالة المخالفة، بالإضافة إلى منع سيرها في الطرق والشوارع الرئيسية .

وشدد اللواء أشرف عطية على رئيس مركز ومدينة أسوان العميد عادل شرشر بأهمية التنسيق مع إدارة المرور بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المركبات وخطوط السير الخاصة بها وموقف المرخص والغير مرخص منها، والطاقة الإستيعابية للمناطق والشوارع .

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