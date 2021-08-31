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الكشف الطبي على 400 مواطن في قافلة طبية مجانية بالوقف

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الكشف الطبي على 400 مواطن في قافلة طبية مجانية بالوقف الكشف الطبي على 400 مواطن في قافلة طبية مجانية بالوقف

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نظمت مؤسسة الخير بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتضامن الأجتماعي بقنا قافلة طبية شاملة بوحدة صحة الأسرة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى غير القادرين، بحضورالدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الأجتماعي، وخالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظتي قنا والأقصر .

قافلة طبية مجانية بقنا

شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة ( باطنة – أطفال – مسالك بولية – جراحة – جلدية – أنف وأذن وحنجرة ) وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 400 مواطنا مجانا وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري والذي يعد المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للقري الأكثر احتياجا .

قافلة طبية مجانية بقنا

ومن جانبه أوضح مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظتي قنا والأقصر أن المؤسسة تؤلي اهتماما كبيرا بتنظيم القوافل الطبية لتحسين مستوي صحة المستحقين بالقري النائية والمناطق المحرومة، والتي ساهمت في تغير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم واسترداد قدرتهم على العمل مما أعطاهم الفرصة للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر .

قافلة طبية مجانية بقنا
قافلة طبية مجانية بقنا

المصرى اليوم

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