محافظ المنوفية يتفقد مستشفيي منوف والحميات لمتابعة سير العمل بمركز تلقي اللقاح

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مستشفى منوف العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين، جاء ذلك على هامش جولته الموسعة لمركز ومدينة منوف رافقه خلالها الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والأستاذ وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام .

حيث تفقد المحافظ غرف الملاحظة وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وكذا حجرة عناية القلب وقسم العناية المركزة والذي يتضمن 14 سرير، واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وآلية تلقيهم العلاج، كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة العيادات الخارجية وخزانات الطوارئ ورفع كفاءة بعض المنشآت الطبية بمستشفى منوف العام، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وخلال جولته تفقد المحافظ مركز تلقى لقاح كورونا بمستشفى حميات منوف، رافقه مدير مركز تلقي اللقاح ومدير المستشفى، حيث تفقد المسارات التي يمر بها متلقي اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني وغرف المنطقة الإدارية وغرف تلقي الجرعات، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المركز ،لا مؤكداً على ضرورة تنظيم سير العمل وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

هذا وقد تفقد المحافظ تنكات الأكسجين وحجرة الغازات ووجه وكيل وزارة الصحة يبحث توفير تنكات اكسجين إضافية في حالة الاحتياج والتأكد من المخزون الاستراتيجي تحسباً لأي طوارئ .

كما تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مستشفى حميات منوف الجديد وبطاقة استيعابية 186 سرير منهم 32 عناية مركزة، موجهاً وكيل وزارة الصحة بضرورة إستغلال مساحات الفضاء والمباني الغير مستغلة حول المستشفى في أعمال التطوير للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

يذكر أن أعمال التطوير التي تتم بمبنى مستشفى حميات منوف الجديد تتم على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري حالياً استلام المرحلة الثانية من أعمال التطوير، والتي تتضمن تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية وأعمال المحارة والكهرباء وسيتم تسليم المبنى خلال 3 أشهر .

هذا وقد أستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة أعمال تبطين ترعة ( السنجق ) ببرهيم بطول 4،200 كم بتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع، موجهاً القائمين بتنفيذ الأعمال بضرورة تكثيف الجهود ومراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ حفاظاً على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة تسوية الطريق الموازى للترعة لتحقيق سيولة الحركة للمواطنين .