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النيابة في «خلية المرابطين»: المتهمون شاركوا في الفتنة التي وقعت بين أهالي سوريا

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النيابة في «خلية المرابطين»: المتهمون شاركوا في الفتنة التي وقعت بين أهالي سوريا النيابة في «خلية المرابطين»: المتهمون شاركوا في الفتنة التي وقعت بين أهالي سوريا

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واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الثلاثاء، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 11متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المرابطين».

وقالت النيابة إن المتهمين شاركوا في الفتنة التي وقعت بين أهالي سوريا، بعد تطور الاحتجاحات الشعبية لحراك مسلح، فأريقت الدماء، إضافة إلى أنهم سافروا لتركيا ومنها تسللوا إلى سوريا، والتحقوا فيها بجماعة «المرابطين»، متساءلة: «أي رباط يقصدون؟».

وأضافت أن المتهمين اتخذوا من ريف حلب مقراً لها، وجمعت أعضاء اختلفت جنسياتهم واتفقت غاياتهم، وتلقوا تدريبات بدنية وعسكرية ودورات في صناعة المفرقعات واستخدام الأسلحة، واستخدموا منشآت تعليمية مسرحاً لتدريباتهم تلك.

ووجهت النيابة سؤالا للمتهمين خلال مرافعتها: «كيف تتخذون دور العلم ساحة للتدريب على القتل والدمار؟، أي شريعة تحض على هذا؟»، وتابعت: «لا أحسبهم يستطيعون جوابا».
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المصرى اليوم

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