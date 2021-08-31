أخبار عاجلة

محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب -
تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم -
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة -
رئيس جامعة قناة السويس: تطعيم ١٨٩٠ من العاملين بلقاح كورونا خلال 4 أيام -
فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

ميركل: يمكن لك أن تصبح مواطنا ألمانيا حتى لو لم يكن اسمك كلاوس أو إريكا

Print
ميركل: يمكن لك أن تصبح مواطنا ألمانيا حتى لو لم يكن اسمك كلاوس أو إريكا ميركل: يمكن لك أن تصبح مواطنا ألمانيا حتى لو لم يكن اسمك كلاوس أو إريكا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المهاجرين الذين يقيمون في ألمانيا، ألمان حتى لو كانت أسماؤهم أجنبية.

وتطرقت ميركل لعادة منتشرة بين الألمان البيض وهي أن يسألوا الأتراك المولودين على الأراضي الألمانية من أين جاءوا.

وقالت ميركل وهي تبتسم بأسى أثناء احتفال بمرور 60 عاما على توقيع ألمانيا معاهدة مع تركيا لاستقدام مئات الألوف من الأتراك لسد العجز في سوق العمل في الستينات: «الاندماج يجب ألا يكون مسعى يستمر لسابع جيل ولا ينتهي لمجرد أن الشخص لا يحمل اسم كلاوس أو إريكا».

وأضافت: «السؤال: ما الوقت الذي يتعين أن يقضيه شخص لا يحمل اسما ألمانيا حتى اندماجه في المجتمع؟ أعتقد أن كل شخص يجب أن تتاح له الفرصة، على أبعد تقدير عندما يحصل على الجنسية الألمانية، لأن ينظر إليه باعتباره جزءا من هذه الأرض ويجب ألا يكون للاسم أي دور».

وتعتزم ميركل التي قادت البلاد لمدة 16 عاما ترك منصبها بعد انتخابات سبتمبر.

وتخشى كتلة ميركل المحافظة أن تخسر الانتخابات بعد أن جاءت في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل تيار يسار الوسط في استطلاعات الرأي.

وتراجعت شعبية حزبها الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الشقيق تدريجيا منذ أن اتخذت ميركل قرارها في 2015 بفتح الحدود أمام نحو مليون طالب لجوء أغلبهم من سوريا والعراق، وأشيد عالميا بقرار ميركل هذا لكنه أثار انتقادات في الداخل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب

محمد التاجي يرد على شائعة وفاته: أنا بخير.. والسوشيال ميديا السبب

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الأهلي

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة

جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع متنوعة