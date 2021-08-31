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الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لمساعدة الأمريكيين العائدين من أفغانستان

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الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لمساعدة الأمريكيين العائدين من أفغانستان الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا لمساعدة الأمريكيين العائدين من أفغانستان

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا اليوم الثلاثاء لتقديم المساعدة للأمريكيين العائدين من أفغانستان، ليحال مشروع القانون بذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقعه الرئيس جو بايدن ويصير قانونا.

ويوفر هذا القانون عشرة ملايين دولار من الأموال الطارئة لكن من غير الواضح كيف سيتم استخدام هذه الأموال. كان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون بالفعل.

وعلى غير العادة، ترأست نائبة الرئيس كاملا هاريس جلسة مجلس الشيوخ في ظرف يحدث عندما يكون هناك مشرعون خارج واشنطن خلال عطلة نهاية الصيف. وحصل مشروع القانون على موافقة بالإجماع دون معارضة في قاعة المجلس التي كانت شبه خالية.

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