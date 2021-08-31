«طالبان» تدعو الدول التي أغلقت بعثاتها الدبلوماسية إلى إعادة فتحها

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دعت حركة طالبان، الدول التي أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان وأجلت موظفيها مؤخرا إلى إعادة فتحها.

وقال أحد قيادات الحركة مولوي شهاد الدين دلاور: «نرحب بالدول التي أبقت سفاراتها في كابول وندعو الدول التي أجلت بعثاتها الدبلوماسية لإعادة فتحها من جديد إذ لا تهديد عليها».

وقامت معظم الدول الأجنبية بإغلاق سفاراتها في العاصمة الأفغانية وإجلاء موظفيها عبر مطار كابول بعد دخول «طالبان» إلى العاصمة في 15 أغسطس.

أعلن البنتاجون، أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابول الدولي. وانتقلت السيطرة على المطار إلى «طالبان».