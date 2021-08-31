محذرا من تلاشي الثقة بين المواطن والدولة..الرئيس اللبناني يتسائل عن مصير «المحتكرين»

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طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بضرورة التعامل بشفافية مع المواطنين، خاصة بالنسبة للمواد التي يتم ضبطها، حيث يقوم المحتكرون بتخزينها.

وحذر عون من تلاشي الثقة بين المواطن والدولة، طالما لا يحصلون على إجابات واضحة عن أسئلتهم المشروعة، ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد طالب عون، بمعرفة مصير من يتم القبض عليهم بتهمة الاحتكار «هل تم سجنهم أم حظوا بحماية؟».

وقال عون إن حصول المواطن اللبناني على إجابات حول المواد التي تم مصادرتها يعمل على عودة الثقة بين المواطنين وأجهزتهم الأمنية.

وأسفرت جهود قوات الجيش اللبناني المتواصلة عن ضبط مئات الآلاف من ليترات البنزين في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد خلال الفترة الماضية.