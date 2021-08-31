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بولندا تدرس إعلان حالة طوارئ على الحدود مع البيضاء مع تزايد المهاجرين

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بولندا تدرس إعلان حالة طوارئ على الحدود مع روسيا البيضاء مع تزايد المهاجرين بولندا تدرس إعلان حالة طوارئ على الحدود مع البيضاء مع تزايد المهاجرين

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تحركت بولندا اليوم الثلاثاء باتجاه فرض حالة طوارئ في منطقتين على الحدود مع البيضاء بعد أن عبر مئات المهاجرين غير الشرعيين الحدود إلى أراضيها هذا الشهر.

وطلبت رسميا من الرئيس أندريه دودا فرض حالة طوارئ لمدة 30 يوما في مناطق من إقليمي بودلاسكي ولوبليسكي.

ولم يتضح على الفور متى سيرد دودا لكنه حليف مقرب من القوميين الذين يتولون الحكومة ومن المتوقع أن يلبي طلبهم. وستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها بولندا حالة طوارئ على أي منطقة في أراضيها منذ سقوط النظام الشيوعي.

وبدأت بولندا في وضع سياج من الأسلاك الشائكة الأسبوع الماضي على امتداد الحدود للحد من تدفق المهاجرين من دول مثل العراق وأفغانستان عبر روسيا البيضاء.

المصرى اليوم

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