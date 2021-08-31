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اقترب مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من شراء الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل نهائي من القلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد إنتهاء إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم المنقضي.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد مصيلحي، توصل لإتفاق مع رزاق سيسيه، بشأن الحصول على خدماته بشكل نهائي من نادي الزمالك في الفترة الجارية، ورحب اللاعب الإيفواري بالبقاء مع زعيم الثغر في الموسم المقبل، في ظل علاقته القوية مع رئيس النادي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ويسعى محمد مصيلحي، لحسم صفقة رزاق سيسيه، مع إدارة الزمالك، خلال الفترة الجارية، والحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، خاصة بعدما استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض على عدم عودته لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن الإتحاد، دعم صفوفه حتى الآن في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع البوركيني سعيدو سميبوريه، لاعب خط وسط النادي المصري ولاعب الوسط الغاني مورو ساليفو، ونادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلي ومصطفى عفروتو، ظهير أيمن نادي الحمام المطروحي وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.