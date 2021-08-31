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اقترب مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، من شراء الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل نهائي من القلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد إنتهاء إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم المنقضي.
وعلمت «المصري اليوم» أن محمد مصيلحي، توصل لإتفاق مع رزاق سيسيه، بشأن الحصول على خدماته بشكل نهائي من نادي الزمالك في الفترة الجارية، ورحب اللاعب الإيفواري بالبقاء مع زعيم الثغر في الموسم المقبل، في ظل علاقته القوية مع رئيس النادي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
ويسعى محمد مصيلحي، لحسم صفقة رزاق سيسيه، مع إدارة الزمالك، خلال الفترة الجارية، والحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، خاصة بعدما استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض على عدم عودته لصفوف الفريق في الموسم المقبل.
يذكر أن الإتحاد، دعم صفوفه حتى الآن في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع البوركيني سعيدو سميبوريه، لاعب خط وسط النادي المصري ولاعب الوسط الغاني مورو ساليفو، ونادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلي ومصطفى عفروتو، ظهير أيمن نادي الحمام المطروحي وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.