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سفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب

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سفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب سفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب

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أعلن السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة أنه سيتسلم مهامه رسميا سفيرا لبلاده لدى تل أبيب اليوم الثلاثاء.

وكتب في تغريدة على تويتر الثلاثاء: «يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل».

وكانت البحرين أعلنت نهاية مارس الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وسيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء والأردن والإمارات.

والجلاهمة مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، شغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

جدير بالذكر أن إسرائيل والبحرين وقعتا في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

المصرى اليوم

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