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الأهلى يتمسك ببقاء كهربا ويرفض رحيله للدوري السعودي

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الأهلى يتمسك ببقاء كهربا ويرفض رحيله للدوري السعودي الأهلى يتمسك ببقاء كهربا ويرفض رحيله للدوري السعودي

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أكد مصدر بالاهلى أن محمود كهربا لاعب الفريق مستمر مع الفريق والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لم يبلغ إدارة النادي بأي جديد بشأنه .

وأضاف المصدر أن اللاعب لا يفكر في الرحيل ولم يطلب خوض تجربة جديدة، رغم امتلاكه عرضا من الدوري السعودي، ويريد استكمال مسيرته داخل القلعة الحمراء.
وتعاقد الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية مع لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني، إلى جانب بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي.

وتتواصل إجتماعات المسؤولين بالنادى الاهلى لمناقشة ملف تدعيم الفريق وحسم الراحلين من أجل فتح صفحة جديدة أمام الفريق لبدء الموسم الجديد بشكل قوى وتجنب ما حدث الفترة الماضية وتسبب فى إهدار العديد من النقاط التى أفقدت الأهلى ضياع الدورى .

المصرى اليوم

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