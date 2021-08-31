الداخلية: ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان دون ترخيص بالقاهرة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص بإستئجار فيلا في المقطم بالقاهرة) وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان «دون ترخيص» وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم إستهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية)، وتبين وجود (80) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال (6) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدى عليهم من قِبل القائمين على إدارة المكان، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية وعدد من عينات تحاليل المخدرات وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر و6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة ومجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة في التعدى على النزلاء .

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.