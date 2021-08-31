رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بعدد من المحافظات

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتى في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المواقع المستهدفة في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للإنتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

وخلال الاجتماع قدم وزير الإسكان عرضاً حول الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ 25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث إشار إلى موقف تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية «178 وحدة محلية»، موضحاً أنه تم إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بعدد (158) وحدة محلية بها قطع أراض تفى بمتطلبات الإنشاء، وتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير باقى قطع الأراضى، كما أنه جار التنفيذ في (141) مجمع خدمات، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الحفر والاحلال والاساسات، وكذا الهياكل الخرسانية للمبنى، فضلاً عن استمرار أعمال الدراسات الإستشارية والجسات لباقى المواقع والتى يبلغ عددها 17 موقعاً.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع صوراً لعدد من مجمعات خدمات المواطنين التي تم إقامتها في عدد من القري المستهدفة ومنها، قرية الغريب، بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وقرية توماس وعافية، بمركز اسنا، بمحافظة الاقصر، وقرية تل بنى عمران، بمركز دير مواس، بمحافظة المنيا.

وتطرق الدكتور عاصم الجزار إلى موقف تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب على مستوى القرى والمراكز المستهدفة، موضحاً أن إجمالى عدد تلك المراكز وصل إلى 551 مركزاً ما بين إنشاء جديد، وإحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة، وذلك بعد زيادتها بواقع 102 مركز، عما كان مقررا، لافتاً إلى أن جار العمل في عدد 156 مشروعاً منها في محافظات الغربية، والمنيا، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، واستكمال الأعمال الاستشارية والجسات وإعداد المقايسات لباقى المواقع، موضحاً أن مكونات المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار تتضمن تنفيذ عدد 2 ملعب رياضى، ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريا مفتوحة، ومبنى للأنشطة الرياضية، كما يضم المشروع حضانة، ومكتبة، وصالة ألعاب، وصالات أنشطة.

وفيما يتعلق بمشروعات كبارى الرى المقرر تنفيذها في المراكز المستهدفة، أشار وزير الإسكان إلى أن عددها يصل إلى 466 مشروعاً، تشمل 327 كبارى سيارات، و139 مشاه، ما بين احلال، وإنشاء جديد، وتطوير/ توسعة، وجار العمل في عدد 28 كوبرى منها في مراكز محافظات أسوان، والأقصر، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، إلى جانب الانتهاء من اعتماد التصميمات الخاصة بعدد 122 كوبرى من قبل وزارة الموارد المائية والرى، واستمرارإجراءات تنفيذها، منوهاً إلى أنه جار أيضاً تنفيذ الجسات وإعداد ومراجعة التصميمات والأعمال الإستشارية لباقى المواقع والتى يصل عددها إلى 344 كوبرى.

وحول مشروعات الطرق الواردة من وزارة التنمية المحلية، أشار وزير الإسكان إلى أن عدد الطرق المستهدف تطويرها يصل إلى 1385 طريقا، بإجمالى أطوال 5580 كم، منها 4171 كم اعمال رصف، والباقى اعمال تثبيت.

وتناول الدكتور عاصم الجزار موقف تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية بالمراكز المستهدفة، مشيراً إلى أنه تم توفير أراضى ولاية وزارة الزراعة لمشروعات مجمعات الخدمات الزراعية في عدد 119 وحدة محلية، جار العمل بعدد 23 مجمعا منها، وتوفير 59 قطعة أرض بالوحدات المحلية لإقامة تلك المجمعات عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأشار الوزير إلى مشروعات القطاع الصحي بالمراكز المستهدفة، موضحاً أن المطالب النهائية لوزارة الصحة تتضمن انشاء وتطوير عدد 578 وحدة صحية ومركزا طبياً، إلى جانب عدد 174 نقطة اسعاف، مستعرضاً صوراً لما يتم من أعمال تطوير للوحدات الصحية بعدد من المراكز المستهدفة.

كما تطرق وزير الإسكان إلى موقف مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى المقرر تنفيذها بالمراكز المستهدفة، مشيراً إلى التنسيق الذي تم مع المختصين من وزارة التضامن الإجتماعى، وما يتعلق بالبرنامج التصميمى للمبانى الخدمية المطلوبة، والتى تتضمن وحدة إجتماعية «على مستوى القرية»، مركز تنمية الأسرة «على مستوى الوحدة المحلية»، مركز التأهيل الاجتماعى «على مستوى المركز».

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى موقف مشروعات «سكن كريم»، وخاصة في محافظتى الغربية، وكفر الشيخ، بعد تدقيق الاعداد المستحقة، موضحاً أنه تم اعتماد نموذج نمطى لعمارات «سكن كريم» المستهدف إنشاؤها، وكذا حصر الاراضى التي تم معاينتها لإنشاء عمارات سكنية عليها، مضيفاً أنه جار عمل مقترح بالمخطط العام لكل قطعة ارض.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الكهرباء المقرر تنفيذها بالمراكز المستهدفة، أوضح وزير الإسكان أنها تتضمن 751 مشروع ( مشروع لكل قرية مستهدفة)، وأنه تم تقسيم الأعمال لعدد (41) منطقة عمل، والتعاقد مع الاستشارى العام للمشروع، ونهو واعتماد المقايسات طبقاً للاعمال المطلوبة على الطبيعة بالقرى من الشركات المختصة التابعة لوزارة الكهرباء، منوهاً إلى أنه جار تنفيذ الأعمال المدنية لقواعد الاكشاك، والمحولات، وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، إلى جانب أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الجهد المنخفض.

وفيما يتعلق بمشروعات اقامة مجمعات ورش صناعية بالمراكز المستهدفة، أوضح وزير الإسكان أنه تم اعتماد النماذج النمطية للمجمعات الحرفية من قبل وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى يصل عدد القرى بها إلى أكثر 750 قرية، منها 168 قرية مخدومة، و540 قرية جار تنفيذ الصرف الصحى بها، و48 قرية أخرى مطلوب أراض لها.

كما سلط الدكتور عاصم الجزار الضوء على موقف القري الجاري تنفيذها بعدد 27 مركزاً نطاق عمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عشرة محافظات، موضحاً أنها تضم 224 قرية، منها 97 قرية مخدومة، و127 قرية جار تنفيذها.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الموقف التنفيذي للأعمال المقترحة بعدد 25 مركزاً نطاق عمل وزارة الإسكان.