ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي كامافينجا

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وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ريال مدريد حسم صفقة إدواردو كامافينجا حيث وافق رين على عرضه البالغ 31 مليون يورو بالإضافة إلى أشياء أخرى».

ويخضع كامافينجا أيضا للكشف الطبي الليلة تمهيدا للتوقيع مع ريال مدريد.

و إدواردو كامافينجا لاعب من أصل كونجولي عاش طفولة صعبة منذ ولادته 2002، وذلك لأب وأم من الكونغو.

وأفاد تقرير لـ«العين الرياضية»، بأن إدواردو كامافينجا ولد في مخيم للاجئين بمدينة «ميكونجي» الأنغولية، وذلك بعد أن فرت عائلته من جحيم الحرب في الكونغو وعاصمتها كينشاسا.

وبموجب هذا العقد، دخل كامافينجا تاريخ رين، كأصغر لاعب محترف في تاريخ النادي يوقع على عقد احترافي.

وظهر كامافينجا لأول مرة مع الفريق الأول لرين خلال مواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي بتاريخ 6 أبريل 2019

وشارك كامافينجا في 88 مباراة مع رين في كل المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع 5 أهداف.