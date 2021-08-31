وزير خارجية باكستان: إن دعت طالبان لمساعدة دولية فعليها احترام حقوق الإنسان

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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن على طالبان إدراك أنها ستحتاج لدعم المجتمع الدولي بعد سيطرتها على أفغانستان.

وأضاف قريشي أنه إذا أدركت طالبان أنها بحاجة إلى مساعدة إنسانية واقتصادية لتحقيق الاستقرار في البلاد "سيتعين عليها احترام حقوق الإنسان والأعراف الدولية".

جاءت تصريحات قريشي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في إسلام آباد، بعد يوم واحد من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

بدوره قال ماس إنه بالرغم من تعهد طالبان بتشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الإنسان، سنرى ما إذا كانت ستفي بهذه الالتزامات.

وأوضح أيضا إن ألمانيا تستعد لنقل المزيد من الأشخاص إلى خارج أفغانستان "بمجرد عودة المطار للعمل مرة أخرى"، مضيفا أنه يأمل في إمكانية حدوث ذلك "في غضون فترة زمنية معقولة".

ويقوم ماس بجولة تستغرق أربعة أيام تشمل خمس دول تركز على جهود الإجلاء في أفغانستان.