عُمان تشترط على القادمين من جميع دول العالم تلقي اللقاح

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أكدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، أن قرار اشتراط تلقي لقاح فيروس كورونا لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم.

وجاء في بيان اللجنة: «تؤكد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أن قرار اشتراط تلقي اللقاح لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم وفق الضوابط الموضوعة».

وأضاف البيان «ستتابع اللجنة العليا مستجدات الوضع الوبائي في كل الدول وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المستجدات».