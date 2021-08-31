فريقان بـ«هندسة شبرا» يتأهلان للبطولة الإفريقية والعربية للبرمجيات (صور)

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نجح فريقان بكلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها، الثلاثاء، في التأهل للمسابقة الإفريقية والعربية، بعد مشاركتهم في المسابقة المصرية للبرمجيات لطلاب الجامعات لعام 2021.

وقالت الملية في بيان، الثلاثاء، إن المشاركة جاءت برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، حيث تكون فريق Fyashko بالفرقة الرابعة بقسم هندسة الحاسبات من الطلاب محمد عاطف على نجدى، ومحمد سيد عبدالكريم، والحسن خالد محمد الطوخى، وفريق Stack Overhabd بالفرقة الثالثة بقسم هندسة الحاسبات من الطلاب، محمد عبدالغنى محمد، ومحمد محمد عطية، وعمرو محمد عباس.

وقال «الشهابي» إن مسابقة البرمجيات لطلاب الجامعات المصرية تعد هي الجولة المؤهلة للبطولة الأفريقية والعربية للبرمجيات لطلاب الجامعات، والتى من المقرر عقدها في الأقصر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما تعد مسابقة هذا العام أكبر مسابقة مصرية في البرمجيات وطرق الحل المنهجي للمشكلات حتى الآن، مشيرا إلى مشاركة ١٠ فرق من طلاب قسم الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات بكلية الهندسة بشبرا في المسابقة، وقد أشرف على العشرة فرق المشاركة من الكلية الخريج محمد إبراهيم عبدالغفار خريج قسم الحاسبات بالكلية عام 2020/2021.

وبلغ عدد الفرق المشاركة في المسابقة هذا العام 1400 فريق من طلاب الجامعات، وتأهل إلى نهائيات المسابقة 200 فريقا بعدد 600 طالب من أصل 5000 طالب وطالبة يمثلون 72 جامعة ومعهد.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية.

وفى كلمته، أكد على أن بناء العقول يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، موضحا أن أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تنمية القدرات البشرية التي تمثل عنصرا أساسيا للنهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هندسة شبرا تتأهل للبطولة الأفريقية والعربية للبرمجيات

هندسة شبرا تتأهل للبطولة الأفريقية والعربية للبرمجيات