محافظ الغربية يناقش آلية تنفيذ ساحات الانتظار بالمدن

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وذلك لمناقشة آلية تنفيذ مشروعات ساحات الانتظار أو الجراجات متعددة الطوابق للقضاء على ظاهرة تكدس السيارات بالشوارع ومشكلة عدم وجود أماكن مخصصة لانتظار السيارات وخاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بعمل حصر بالأماكن التي تصلح لإقامة الساحات أو الجراجات في موعد أقصاه يوم السبت القادم على أن تشكل لجنة برئاسة وعضوية كل من: السيد اللواء سكرتير عام المحافظة، مندوب من مديرية أمن الغربية، مندوب من الإدارة العامة للمرور بالغربية، السيد مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، المهندس مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة والسيد مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالمحافظة، وتختص هذه اللجنة بدراسة ما ورد بكتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية تمهيدًا لعرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة على بدء سريان القانون بعد تدريب المختصين وتحديد الشركات التي تتولى هذه المهمة وتطبيق كافة الشروط والمواصفات الموحدة لكافة المحافظات وتحديد ساحات الانتظار التي يتم العمل بها.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لما ورد بكتاب السيد اللواء وزير التنمية المحلية بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٣ بشأن تنظيم العمل بقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة ووفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.