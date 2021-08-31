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محافظ الغربية يناقش استعدادات تنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

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محافظ الغربية يناقش استعدادات تنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ الغربية يناقش استعدادات تنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ التدريب العملي المشترك المزمع عقده خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أكتوبر القادم بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، اللواء وائل الصيرفي مساعد مدير الأمن، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والمديريات بسرعة الاستعداد للمشاركة في المشروع، حيث سيتم تنفيذ محاكاة عن الأزمات والكوارث المختلفة وكيفية التعامل معها بالتنسيق بين المديريات المختلفة والجهات المعنية من خلال القيام بتجربة اصطفاف المعدات، للاطمئنان على جاهزيتها، وتنفيذ تجارب لإخلاء عدد من الجهات، وإقامة معسكر لإيواء للمتضررين من الكوارث.

ووجه محافظ الغربية بعقد اجتماع غداً لمديري مديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي، للتنسيق فيما بينهم لوضع آليات تنفيذ معسكر الإيواء، وتنفيذ عمليات الإخلاء، كما وجه الدكتور رحمي رؤساء المدن والأحياء بمراجعة المعدات والسيارات المشاركة في الاصطفاف.

وأضاف المحافظ أن عملية التدريب والمحاكاة تهدف إلى تدريب كافة الجهات على مواجهة الأزمات والكوارث حالا حدوثها، مؤكداً رفع درجة الاستعداد القصوى لحين تنفيذ التدريب، الذي سيساهم في تقليل الخسائر إلى أقصى درجة ممكنة حال حدوث أي كوارث.

المصرى اليوم

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