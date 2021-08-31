باسم مرسي يتراجع عن الانضمام للمصري

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تراجع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن الانضمام لصفوق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان المصري حصل على توقيع باسم مرسي لمدة موسمين، تمهيدًا للتعاقد معه، في الفترة الجارية.

وتواصل باسم مرسي مع مسؤولي المصري في الساعات الماضية، وأبلغهم بصعوبة انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب صعوبة تواجده في بورسعيد خلال الموسم المقبل، وطلب اللاعب استرداد العقود التي وقع عليها ورد مقدم التعاقد الذي حصل عليه.

وتلقى باسم مرسي عرضًا مغريًا من نادي سيراميكا كليوباترا، بحصوله على 5 ملايين جنيه في الموسم، كما أن لديه عرضا آخر من نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحسم مهاجم الزمالك السابق، وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد قراره بالرحيل عن النادي الفيومي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

