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"آركو" تستنكر استهداف مطار أبها بواسطة مليشيا الحوثي

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أكدت أن هذه المليشيا تصر على إلحاق الأذى بالمدنيين

عبّرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، عن استنكارها للاعتداء الموجه على أعيان مدنية في المملكة العربية ، تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني، طبقاً لما نصت اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977.

جاء ذلك، بعد أن اطّلعت الأمانة العامة للمنظمة العربية على ما تناقلته وسائل الإعلام صباح اليوم، عن وقوع اعتداءين على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية.

وأكد في بيانٍ ورد "سبق"، الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن تلك الممارسات العدائية المتكررة ضد المدنيين، فيها إصرار مسبق لإلحاق الضرر والأذى بأنفس بشرية تمارس أعمالها اليومية في مواقع مدنية يخدمون مرتاديها المدنيين من مختلف الجنسيات والأعراق والديانات، والسكان المدنيين القاطنين بالقرب من تلك الأعيان المدنية.

واستطرد قائلاً: إن الأمانة العامة للمنظمة العربية تتوجه إلى المجالس والمنظمات الأممية، مطالبةً إياها بتحمل مسؤولياتها والوقوف ضد أعداء الإنسانية، ومنع تكرر الاعتداءات المستهدفة للمدنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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