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أمين الطائف يُطلع محافظ الطائف على جهود "معالجة التشوه البصري"

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جرى عرض التكامل والتعاون بين الأمانة وشركائها

أمين الطائف يُطلع محافظ الطائف على جهود

اطلع محافظ الطائف المكلف ناصر السبيعي، على منجزات أمانة الطائف في برامج معالجة التشوه البصري، بحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي.

جرى خلال اللقاء عرض التكامل والتشارك بين الأمانة وشركائها "الشرطة - المرور - الدفاع المدني - شركة المياه الوطنية - وشركة الكهرباء - فرع وزارة الطرق - وشركات الخدمات" بما يحقق نجاح الخطط الجارية ويعزز من جهود تحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض نسب الإنجاز بمشاريع الأمانة والخاصة بتحسين المشهد الحضري في محاور "إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، إزالة السيارات التالفة، معالجة مواقع حاويات النفايات، دهان الخطوط الأرضية والأرصفة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة"، بنسب إنجاز متزايدة.

كما بحث اللقاء آليات العمل والخطط المستقبلية، بحضور ممثلي القطاعات ذات العلاقة.

وأوضح أمين الطائف أن الأمانة عزّزت برامج معالجة التشوّه البصري من خلال زيادة أعداد فرق المعالجة والعمالة والآليات، وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الحالية، بما يحقّق تطلعات مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة العناصر المشوهة والأكثر شيوعًا.

ويجري العمل على تقليص المشوهات البصرية؛ ومنها إزالة مخلفات البناء، وإزالة الكتابات العشوائية من الجدران، وإزالة المظلات والهناجر المخالفة، وتنظيم الباعة الجائلين، وإزالة اللوحات العشوائية، ووضع الحواجز بمواقع البناء، والاستفادة من الحواجز في أعمال الدعاية والإعلان، وسرعة معالجة الحفر عبر حلول سريعة وأخرى متوسطة الأمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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