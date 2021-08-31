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أسماء قادة طالبان في الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية

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أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية أسماء قادة طالبان في الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية
المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب

أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة..

نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.
وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.
وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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