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الكويت والبحرين تدينان محاولات مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي

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أكدتا وقوفهما التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات

الكويت والبحرين تدينان محاولات مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية عبر استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

في السياق ذاته، أدانت مملكة البحرين الهجمات الإرهابية التي قامت بها مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار مدني، مما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين المسيرتين وتدميرهما.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير للتصدي للأعمال والمحاولات العدائية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأراضي السعودية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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