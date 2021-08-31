"شؤون المسجد النبوي" تستحدث سجاد المسجد عبر شرائح ذكية

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تتيح تتبعه بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقله

جددت وكالة شؤون المسجد النبوي سجاد الحرم القديم، الذي يتم تطهيره وتعقيمه والعناية به بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وذلك ضمن جهودها وخططها المستمرة في تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين.

ويعد سجاد المسجد النبوي من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية، الذي يتميز بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة؛ حيث تتم قراءتها بوسائل RFID التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي "باركود"، الذي يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

وتولي الوكالة عناية خاصة بالسجاد في الحرم القديم لكثافة الزوار والمصلين فيه؛ حيث تتم العناية به بشكل خاص وفقًا للخطط الدورية التي تنفذها إدارة التطهير والسجاد. وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذليل العقبات كافة، وتسهيلًا على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.